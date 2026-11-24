El martes 24 de noviembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC) por segunda jornada consecutiva, en medio de una nueva suba del dólar mayorista. La entidad monetaria interrumpió así su racha compradora, que se había extendido hasta el viernes pasado, cuando la cotización oficial comenzó a subir.

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En la primera jornada hábil de la semana, tras el feriado por el Día de la Soberanía, el dólar mayorista aumentó 13 pesos, un 0,8%, y cerró en 1.593 pesos, el valor nominal más alto registrado hasta la fecha. La brecha con el límite superior de la banda cambiaria establecida por el BCRA se ubicó en 24,4%, con un tope fijado en 1.981,64 pesos.

En el mercado minorista, el dólar del Banco Nación terminó la jornada a 1.615 pesos para la venta. Por su parte, el dólar paralelo o "blue" cotizó a 1.700 pesos, mientras que los dólares financieros cerraron en 1.791 pesos para el Contado con Liquidación (CCL) y 1.689 pesos para el Mercado Electrónico de Pagos (MEP).

La decisión del Banco Central de no comprar divisas responde a la escalada del tipo de cambio, ya que la autoridad monetaria suele frenar las compras cuando la moneda estadounidense sube para evitar presiones alcistas adicionales.

En este contexto, las reservas internacionales del BCRA registraron una caída diaria de 618 millones de dólares, pasando de 49.362 millones a 48.744 millones.

En lo que va del año, el Banco Central acumuló compras por 344 millones de dólares en noviembre, cifra inferior a la de meses anteriores, como abril y mayo, cuando las compras superaron los 2.500 millones de dólares mensuales.

Contexto y perspectivas

La interrupción de la compra de dólares por parte del BCRA se da en un escenario de alta volatilidad cambiaria y presión sobre las reservas internacionales. La evolución del tipo de cambio y la política monetaria seguirán siendo factores clave para la economía argentina en las próximas semanas.

El seguimiento de la brecha cambiaria y la evolución del dólar paralelo serán indicadores a observar para anticipar posibles movimientos en el mercado cambiario.

El Banco Central deberá definir si retoma la compra de divisas o mantiene la estrategia de no intervenir para contener la presión sobre las reservas y el tipo de cambio.

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