El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó el martes 24 de noviembre que la actividad económica en Argentina cayó un 1,2% en septiembre de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta baja interanual, junto con la evolución de meses previos, confirma que el país entró en un período de recesión técnica.

Foto: Redes sociales

Según el informe, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un crecimiento del 1,1% respecto a agosto de 2026 en términos desestacionalizados, pero este aumento mensual no fue suficiente para revertir la caída anual.

En cuanto a los sectores, cinco actividades presentaron incrementos en septiembre. Destacaron Explotación de minas y canteras con un avance del 11,1%, Electricidad, gas y agua con un 4,0%, y Construcción con un 3,5%. Estos sectores aportaron en conjunto 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Por otro lado, diez sectores registraron caídas interanuales. La mayor baja correspondió a Pesca, con un descenso del 48,6%. También presentaron retrocesos significativos Intermediación financiera (-11,5%) e Industria manufacturera (-1,8%). Estos sectores restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación anual del índice.

El informe del INDEC refleja un panorama económico complejo, en el que algunos sectores mantienen crecimiento mientras otros enfrentan contracciones importantes. La caída general de la actividad económica afecta diversos ámbitos y confirma la entrada del país en recesión técnica, definida por dos trimestres consecutivos de caída del producto.

El seguimiento de estos indicadores será clave para evaluar la evolución económica en los próximos meses y las políticas que se implementen para revertir esta tendencia.

Notas relacionadas