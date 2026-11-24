La Argentina se consolidó como un actor destacado en el mercado internacional de maíz al registrar un aumento del 41% interanual en sus exportaciones entre enero y octubre de 2026, superando a Brasil, que experimentó una caída del 24% en el mismo período.

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El análisis semanal del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral atribuye este crecimiento argentino a varios factores. Entre ellos, una mayor producción local, un incremento del consumo interno en Brasil y la competencia que enfrenta ese país entre el maíz y la soja por la capacidad de embarque disponible.

En cuanto a la campaña agrícola, la implantación de maíz temprano en Argentina alcanzó el 39,8% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, con un avance de cinco puntos porcentuales en la última semana y seis puntos por encima del mismo momento del año anterior. En las zonas núcleo, la siembra de lotes tempranos está próxima a completarse.

Sin embargo, las bajas temperaturas afectaron algunas áreas, provocando emergencias desparejas y amarillamiento de hojas en ciertos cultivos.

La comercialización del maíz también mostró un ritmo superior al promedio histórico. Al 14 de octubre, la originación del cereal alcanzaba el 75% de la producción, mientras que los negocios con precio representaban el 65%, ambos indicadores por encima de sus referencias históricas en ocho y nueve puntos porcentuales, respectivamente.

No obstante, la caída de los precios internacionales comenzó a desacelerar las ventas de los productores. Las operaciones semanales con precio bajaron de más de un millón de toneladas a 438.000 toneladas.

Este escenario se da en un contexto económico complejo para Argentina, donde la actividad económica cayó 1,2% en septiembre y se confirmó la recesión técnica.

El desempeño exportador del maíz argentino frente a Brasil refleja cambios en la dinámica regional de los commodities agrícolas y podría influir en las estrategias comerciales y productivas de ambos países en los próximos meses.

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