La tradescantia es una planta de interior popular por su rápido crecimiento y hojas coloridas, que puede multiplicarse en casa mediante esquejes sin necesidad de semillas.

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Para reproducirla, se debe seleccionar un tallo sano de entre 10 y 15 centímetros con varios nudos, que son los puntos desde donde nacen hojas y raíces. Luego, se retiran las hojas inferiores para evitar que queden sumergidas en agua o enterradas en tierra.

El esqueje puede enraizarse en un vaso con agua, asegurando que los nudos inferiores estén sumergidos y las hojas por encima, o directamente en un sustrato húmedo y bien drenado. En ambos casos, es fundamental mantener el esqueje en un lugar con buena luz indirecta y sin sol directo.

Cuando las raíces estén desarrolladas, los esquejes que comenzaron en agua se pueden trasplantar a macetas con tierra. Es importante esperar a que las raíces tengan un tamaño adecuado antes de realizar esta operación, ya que los tiempos varían según las condiciones ambientales.

La tradescantia tolera podas, lo que permite mantener la planta compacta y generar nuevos esquejes para seguir multiplicándola. Con esta técnica, es posible decorar diferentes espacios del hogar con varias plantas obtenidas a partir de una sola madre en pocas semanas.

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