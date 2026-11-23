El lunes 23 de noviembre, el secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, analizó la situación económica local e internacional y buscó llevar tranquilidad ante la reciente suba del riesgo país, que superó los 1.000 puntos básicos.

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Furiase atribuyó las tensiones financieras a un "shock internacional muy complejo", marcado por el aumento de tasas en países desarrollados, la suba del precio del petróleo y la caída en las bolsas globales. En ese contexto, destacó que Argentina presenta indicadores económicos favorables en comparación con otras potencias, con superávit fiscal, superávit en la balanza comercial energética y una deuda que se reduce hacia el 40% del Producto Bruto Interno (PBI).

El funcionario explicó que el programa financiero para este año y el próximo está totalmente cubierto, por lo que el país no necesita salir a los mercados internacionales para refinanciar vencimientos. Por ello, consideró que el aumento del riesgo país no afecta ni el bolsillo de la población ni las inversiones comprometidas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ascienden a más de 200.000 millones de dólares.

Consultado sobre la caída del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y la posibilidad de una recesión técnica, Furiase diferenció un dato puntual de una crisis sostenida. Atribuyó la caída de julio a factores transitorios como las lluvias, el Mundial de fútbol y el aumento del precio del gas, y aseguró que la actividad comenzó a recuperarse en agosto, con mejoras previstas para los meses siguientes.

Respecto al avance del tipo de cambio oficial y financiero en el último mes, que oscila entre 2% y 8,8%, lo vinculó a un fenómeno global de "flight to quality" (vuelo hacia la calidad) ante la crisis externa y la devaluación del real brasileño. Sin embargo, afirmó que esta variación no se trasladará a los precios, ya que las expectativas están ancladas por el orden fiscal y monetario. En ese sentido, señaló que la inflación núcleo se mantiene en torno al 1,5% mensual, equivalente a unos 20 puntos interanuales.

Sobre la situación social, defendió los datos oficiales que indican que más de 12 millones de personas salieron de la pobreza desde diciembre de 2023. También mencionó mejoras en los salarios reales acumulados desde ese mes: 11% en el sector privado registrado, 53% en el no registrado y 13,9% en jubilaciones, aunque reconoció que aún falta avanzar para consolidar la recuperación en todos los sectores.

En el tramo político, Furiase se refirió a la incertidumbre que genera el próximo proceso electoral presidencial de octubre de 2027, un factor que históricamente incrementa el riesgo político en Argentina. No obstante, expresó confianza en la reelección del actual presidente, afirmando que, desde la perspectiva del equipo económico, "Javier Milei gana caminando".

Para enfrentar posibles episodios de volatilidad antes de las elecciones, el Ministerio de Economía diseñó un esquema preventivo. Entre las medidas, destacó la postergación de casi el 50% de la deuda en moneda local para después de octubre de 2027 y la existencia de respaldos financieros, como los swaps con Estados Unidos y China, cada uno por 20.000 millones de dólares, además de la capacidad de intervención en los mercados de futuros.

El riesgo país mostró una baja del 4% el lunes 23, lo que podría indicar una leve mejora en la percepción de los mercados tras la volatilidad reciente.

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