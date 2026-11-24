El martes 24 de noviembre, el Ministerio de Economía presentó el menú para la segunda y última licitación del mes, con el objetivo de renovar vencimientos de deuda a corto plazo por un total de 25,4 billones de pesos.

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La Secretaría de Finanzas incluyó en la oferta letras y bonos capitalizables en pesos, además de instrumentos vinculados al dólar. La mayoría de estos títulos vence durante el actual mandato presidencial, lo que, según indicaron, reduce la incertidumbre política en la operación.

Entre los instrumentos ofrecidos, solo dos vencen en 2028: un bono ajustado por CER (TZX28) y un bono dual TAMAR/DÓLAR LINKED (TMVE8). También se incluyen letras vinculadas al dólar a tasa cero cupón, como el D10Y7 y una nueva letra con características similares.

Esta licitación se realiza luego de que el Tesoro lograra disminuir el volumen total de compromisos previstos para fin de noviembre, que inicialmente sumaban 29,8 billones de pesos. La reducción se consiguió mediante una operación de conversión de una letra vinculada al dólar, que liberó alrededor de 7 billones del calendario de pagos de esta semana.

Por otro lado, el Gobierno mantiene la decisión de no licitar el Bonar 2029, un título en dólares que se había considerado para obtener fondos destinados a cubrir vencimientos de deuda en moneda extranjera.

El menú completo de la licitación incluye:

- Letras del Tesoro capitalizables en pesos con vencimiento el 16 de febrero y el 16 de julio de 2027 (nuevas). - Bonos cero cupón en pesos ajustados por CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (reapertura) y el 30 de junio de 2028 (reapertura). - Letras en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 10 de mayo de 2027 (nueva). - Bono dual TAMAR/DÓLAR LINKED con vencimiento el 31 de enero de 2028 (reapertura). - Letras vinculadas al dólar cero cupón con vencimiento el 12 de marzo y el 10 de mayo de 2027 (nueva y reapertura, respectivamente).

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, supervisan esta estrategia para administrar el calendario de pagos y evitar presiones financieras durante el mandato presidencial actual.

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