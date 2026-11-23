El lunes 23 de noviembre, Elche y Levante empataron 1 a 1 en el estadio Ciudad de Valencia, en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de LaLiga, la máxima categoría del fútbol español.

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El equipo dirigido por el entrenador argentino Martín Anselmi se puso en ventaja a los 16 minutos del segundo tiempo gracias a un gol del defensor Roy Revivo, quien ingresó al área y definió por el segundo palo del arquero Mathew Ryan.

Sin embargo, a los 43 minutos de la segunda etapa, Daniel Requena igualó para Levante tras una asistencia de Jon Olasagasti, que bajó de cabeza un tiro libre para habilitar a su compañero.

Con este resultado, Elche se mantiene en el anteúltimo lugar de la tabla con 11 puntos y solo un triunfo en sus últimos cuatro partidos. Por su parte, Levante suma 12 unidades y no ha ganado en sus últimos cuatro encuentros en el torneo local.

En la misma fecha, Barcelona continúa liderando la tabla con 36 puntos tras vencer 3-2 a Villarreal, seguido por Real Madrid, que ganó 12 de sus últimos 13 partidos y está a tres puntos del primer puesto. Atlético de Madrid ocupa el tercer lugar tras golear 3-0 a Getafe, con dos asistencias del argentino Julián Álvarez.

El partido tuvo un inicio con chances para Levante, con un remate del extremo argentino Thiago Fernández que se fue desviado cerca del segundo palo a los cinco minutos. Más tarde, Roger Brugue tuvo una oportunidad clara para Levante, pero su volea se fue por encima del travesaño.

El empate dejó a ambos equipos en posiciones complicadas en la tabla, con Elche buscando salir de la zona de descenso y Levante intentando mejorar su rendimiento en el torneo.

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