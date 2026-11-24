El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este jueves en la Casa de Gobierno al embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, en un encuentro que buscó fortalecer la relación bilateral y explorar nuevas áreas de cooperación.

La reunión incluyó a ministros provinciales y funcionarios de distintas áreas, entre ellos Fabián Bastia (Gobierno e Innovación Pública), Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo) y Susana Rueda (Cultura), además de representantes del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF).

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Durante el encuentro, se analizaron oportunidades en sectores como biocombustibles, tecnología, economía del conocimiento, industrias creativas, salud y biotecnología. Puccini destacó la importancia del intercambio comercial con la India, que representa casi la mitad de las compras argentinas en ese país, principalmente en productos como granos y aceites.

El ministro señaló que se evaluaron alternativas para agregar valor a las exportaciones santafesinas y avanzar en la transferencia de conocimientos y suministro de insumos farmacéuticos con la participación del LIF. También se abordaron temas vinculados a la producción de locomotoras, inversiones en puertos, ciencia e inteligencia artificial.

En relación con la minería, Puccini mencionó el potencial indio y presentó el trabajo que realiza Santa Fe en ese sector. Por su parte, Claudio Díaz, secretario de Relaciones Internacionales, señaló que se habló de "economías complementarias", con especial énfasis en el sector agroalimentario.

En el ámbito farmacéutico, Díaz indicó que la industria india podría desarrollar trabajos conjuntos con el LIF, especialmente en la provisión de ciertos insumos. Además, la provincia extendió una invitación para realizar una misión institucional a la India.

El embajador Kumar valoró la importancia de Santa Fe para la India, destacando que los aceites de soja y girasol representan más del 90% de las exportaciones argentinas hacia ese mercado. También mencionó oportunidades en productos de ingeniería y servicios, y la posibilidad de que Santa Fe agregue valor a sus productos para exportar a la India.

Según datos oficiales, entre enero y agosto de 2026, la India fue el principal destino de las exportaciones desde los puertos de Santa Fe, con un valor de 2.614,8 millones de dólares, un aumento del 65,7% respecto al mismo período del año anterior. El volumen exportado alcanzó las 2.250.200 toneladas, un crecimiento interanual del 44%.

Los principales productos enviados a la India incluyen aceite de soja crudo, cueros y pieles bovinas curtidas, lecitinas y otros fosfoaminolípidos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.