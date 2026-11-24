El Gobierno nacional oficializó este martes 24 de noviembre los cambios en la conducción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI, tras la salida de Esteban Ernesto Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo.

La abogada Verónica Gabriela Pérez fue designada como nueva directora ejecutiva del organismo, mientras que la doctora Elizabeth Ana Osterberg ocupará el cargo de subdirectora ejecutiva.

Los nombramientos fueron formalizados mediante el Decreto 1412/2026, publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

La medida establece que tanto las renuncias de los funcionarios salientes como las designaciones de sus reemplazantes tienen vigencia desde el lunes 23 de noviembre.

Cambios en la conducción del organismo

A través de los primeros artículos del decreto, el Poder Ejecutivo aceptó las renuncias presentadas por Leguízamo y Zamparolo, quienes se desempeñaban como director ejecutivo y subdirector ejecutivo, respectivamente.

En los artículos siguientes se formalizaron los nombramientos de Pérez y Osterberg, quienes tendrán a su cargo la conducción del organismo responsable de brindar cobertura sanitaria y servicios sociales a jubilados y pensionados de todo el país.

Si bien la renovación de las autoridades quedó formalizada, el texto del decreto citado no detalla los motivos que llevaron a la salida de los anteriores funcionarios.

Tampoco se difundieron, en la información disponible, declaraciones de las nuevas autoridades respecto de los objetivos que tendrán durante su gestión.

Qué implica el cambio para los afiliados

El PAMI cumple un papel central dentro del sistema de salud argentino, principalmente a través de la cobertura médica, el acceso a medicamentos, la atención de especialistas y las prestaciones destinadas a sus afiliados.

La renovación de su conducción representa un cambio en los principales cargos ejecutivos de la institución, responsables de administrar los recursos y coordinar el funcionamiento de los servicios en las distintas jurisdicciones del país.

En este marco, el decreto de designación no establece modificaciones en la cobertura médica, los programas de medicamentos ni las prestaciones que reciben actualmente los jubilados y pensionados.

Por el momento, tampoco se anunciaron, en la información suministrada, cambios específicos en el funcionamiento de las agencias locales o en los mecanismos de atención a los afiliados.

La nueva conducción deberá definir sus prioridades de gestión y comunicar las eventuales medidas administrativas o sanitarias que puedan alcanzar a los beneficiarios del organismo.

La atención estará puesta en las primeras decisiones de Pérez y Osterberg, especialmente en aquellas vinculadas con el acceso a los medicamentos, la atención médica y la continuidad de las prestaciones en todo el territorio nacional.