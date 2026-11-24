El martes 24 de noviembre, la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA) difundió su nuevo cuadro tarifario orientativo para el transporte de animales vivos, correspondiente a octubre de 2026. Sin embargo, la actualización quedó muy por debajo de la inflación y del aumento de los principales insumos que afectan la actividad.

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Las tarifas establecen un valor de $5.022 por kilómetro para equipos de jaula simple y $5.870 para jaula doble. Para recorridos de hasta 200 kilómetros, los importes de arranque son de $263.585 y $329.659, respectivamente. En el caso de camiones con chasis, la referencia equivale al 80% del valor de la jaula simple. A estos valores se deben sumar el seguro de la carga, peajes e IVA.

Desde AATHA indicaron que la actualización representa un incremento del 2,55% respecto de julio y del 9% en comparación con marzo. En contraste, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 26,3% en el mismo período, según datos oficiales.

El desfasaje se observa especialmente en insumos clave para la actividad. El combustible subió un 37,8% entre marzo y octubre, mientras que los peajes aumentaron un 55,7%. Los gastos generales crecieron un 36,5% y los neumáticos un 18,7%, según el relevamiento de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Este retraso en la actualización tarifaria afecta la rentabilidad de las empresas transportistas, que deben afrontar además costos por mantenimiento de unidades adaptadas, personal y exigencias sanitarias y de bienestar animal.

Además, el mercado paga actualmente alrededor de $3.300 por kilómetro para jaula simple y $4.000 para jaula doble, cifras que están por debajo de los valores orientativos. AATHA advirtió que existe un desfasaje del 40% en jaula simple y del 32% en jaula doble entre los precios de referencia y los valores efectivamente cobrados.

La situación se agrava por la depreciación de la hacienda, que limita la capacidad de los productores para negociar mejores tarifas de flete. En los últimos doce meses, el precio nominal del novillo apenas subió un 3%, mientras que la inflación fue del 30%. En el caso de las vacas, las bajas en términos reales respecto a los máximos del año pasado oscilan entre el 9% y el 25%, con mayores pérdidas en las categorías de precios más altos.

En este contexto, AATHA insistió en la necesidad de que los valores orientativos sean reconocidos efectivamente para garantizar la continuidad de las empresas y las inversiones en el sector.

El cuadro tarifario es de libre acuerdo entre transportistas y dadores de carga, pero su cumplimiento es clave para sostener la actividad en un escenario de costos crecientes y precios de hacienda estancados.

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