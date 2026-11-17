El martes 17 de noviembre, Unión de Santa Fe está próximo a concretar la venta definitiva del delantero paraguayo Junior Marabel, cuyo pase pertenece al club. La operación le permitiría al Tatengue ingresar aproximadamente 1,5 millones de dólares netos, una cifra relevante para la planificación deportiva de la temporada 2027.

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Marabel, que jugó la última temporada a préstamo en Sarmiento de Junín, finaliza su cesión en diciembre y debería regresar a Unión. Sin embargo, ambas instituciones buscan cerrar la transferencia definitiva para que el atacante no vuelva a integrar el plantel santafesino.

El préstamo de Marabel a Sarmiento incluyó un cargo cercano a los 100.000 dólares y una opción de compra fijada en 1,5 millones de dólares más impuestos, que debía afrontar el club de Junín. El monto total de la operación rondaría los 1,75 millones de dólares.

El delantero cerró el año 2026 con 14 goles, ocho de ellos en el Torneo Clausura, y fue una de las figuras ofensivas del equipo dirigido por Facundo Sava. Su rendimiento despertó interés en el mercado, lo que abrió la posibilidad de una transferencia definitiva.

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, confirmó que el club busca una alternativa para adquirir el pase de Marabel, aunque reconoció que la opción de compra representa un esfuerzo económico importante. "Es el goleador del año. No va a continuar su carrera en Sarmiento, pero la idea es comprarlo y luego venderlo", explicó.

Según indicó Chiófalo, la operación se concretaría mediante un aporte conjunto entre Sarmiento y el representante del jugador, lo que permitiría reunir los 1,5 millones de dólares netos que Unión espera recibir. De esta forma, Sarmiento buscaría adquirir los derechos del futbolista para luego negociar su transferencia a otra institución.

Por otro lado, Chiófalo también se refirió a la continuidad del entrenador Facundo Sava, quien está entre las opciones que analiza Unión ante la incertidumbre sobre el futuro de Leonardo Madelón. "Queremos la continuidad del entrenador y él también quiere seguir", afirmó el presidente de Sarmiento, quien confirmó que mantienen conversaciones para extender el contrato del técnico.

En este marco, Unión espera cerrar la venta de Marabel para contar con recursos que le permitan afrontar el armado del plantel y posibles incorporaciones para la próxima temporada.

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