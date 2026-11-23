La Conmebol anunció modificaciones para la Copa Sudamericana 2027, que afectan principalmente la primera fase del torneo. Según se informó el lunes 23 de noviembre, la fase previa dejará de jugarse en un solo partido y pasará a disputarse en series de ida y vuelta.

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Este cambio implica que cada club podrá jugar al menos un encuentro como local, lo que representa una novedad para equipos que hasta ahora no tenían esa oportunidad en esta etapa. Sin embargo, se mantiene la regla de que los clubes de un mismo país pueden enfrentarse entre sí en esta fase.

Además del formato, la Conmebol estableció que la gestión de las licencias de clubes quedará a cargo de cada asociación miembro o liga afiliada, denominadas “Cedentes de la Licencia”. Estas entidades deberán aplicar los procesos, plazos y sanciones definidos por el estándar de calidad de la confederación, garantizando independencia, confidencialidad e igualdad de trato para todos los solicitantes.

El estándar también regula el archivo de la documentación relacionada con las licencias, que debe conservarse al menos cinco años para solicitudes y diez años para las decisiones finales. Esto asegura un registro escrito de cada resolución mucho tiempo después de finalizada la temporada correspondiente.

En cuanto al fútbol argentino, se mantiene la expectativa sobre la asignación de plazas para la Copa Sudamericana, que se definirá en la cancha. Luego, cada asociación deberá tramitar las licencias correspondientes antes de que se concreten los cruces en la primera fase.

Por ahora, los cambios anunciados afectan exclusivamente la fase previa del torneo. No hay confirmación sobre modificaciones en etapas posteriores, por lo que se recomienda esperar la publicación oficial del reglamento completo para conocer el formato definitivo de la Copa Sudamericana 2027.

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