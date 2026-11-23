El 23 de noviembre de 2026, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, encabezó una mesa de trabajo en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires con autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El objetivo fue unificar criterios ante la entrada en vigencia del Reglamento (UE) 2023/1115 de la Unión Europea, que exige la certificación de productos libres de deforestación.

En ese encuentro, la provincia presentó los detalles técnicos de “Santa Fe Produce Sustentable” (SFPS), una plataforma digital pública y gratuita que permite a los productores agropecuarios acreditar la sustentabilidad de sus establecimientos. Según Puccini, esta herramienta facilita la certificación sin generar costos adicionales y protege la información de los productores.

El gobierno provincial sostiene que la certificación de origen libre de deforestación no debe considerarse un acuerdo comercial voluntario, sino una regulación extraterritorial que afecta la exportación de productos como harina de soja y carne. Por ello, Puccini afirmó que la validación productiva debe ser responsabilidad del Estado.

El ministro explicó que se busca aplicar el sistema de trazabilidad oficial de Senasa para integrar distintas plataformas y mantener la cadena de custodia de la información. Además, mencionó que se elaborará un dossier conjunto público-privado para presentar a la Unión Europea, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de mostrar las características de la plataforma y defender la producción santafesina.

La plataforma SFPS fue creada en 2022 con apoyo y financiamiento del programa AL-Invest Verde de la Unión Europea. Actualmente, cuenta con 500 establecimientos registrados que abarcan más de 550 mil hectáreas productivas. Según datos oficiales, el 99,6 % del territorio santafesino produce sin deforestación.

SFPS cruza información bajo estricta confidencialidad con organismos provinciales como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Catastro y el Ministerio de Ambiente, además de Senasa. También se integra con el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) para facilitar las exportaciones sin comprometer los datos privados de los productores.

En este marco, Santa Fe impulsa una postura federal junto a provincias del Litoral y la Región Centro, como Chaco y Corrientes, para unificar criterios a nivel nacional. Puccini destacó la importancia de mantener los mercados internacionales y evitar distorsiones, para lo cual es necesario dialogar con todos los actores de la cadena productiva y coordinar acciones entre provincias.

Acompañaron a Puccini el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; y el director provincial de Ganadería, Facundo Méndez. Por la Nación participaron la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo; el director nacional de Cooperación Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Santiago Bonifacio; y la asesora de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios, Mercedes Nimo.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.