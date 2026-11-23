El lunes 23 de noviembre se informó que, a pesar de una caída del 20% en el empleo privado registrado en el sector de la construcción a nivel nacional, la provincia de Santa Fe se ubicó entre las que mostraron un crecimiento en esta actividad.

Foto: Redes sociales

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Báscolo, explicó que este dato refleja una dinámica particular en la provincia, que contrasta con la tendencia general del país. Según indicó, factores locales y proyectos específicos impulsaron la generación de empleo en la construcción, lo que permitió a Santa Fe posicionarse en el podio del ranking provincial.

Aunque no se detallaron las cifras exactas ni las provincias que lideran el crecimiento, el funcionario destacó que esta situación responde a políticas provinciales orientadas a sostener el empleo y la actividad en el sector.

Este contexto se da en un momento en que el sector de la construcción enfrenta dificultades a nivel nacional, con una reducción significativa en la cantidad de trabajadores registrados. La situación impacta en la economía y el mercado laboral, por lo que el desempeño de Santa Fe resulta relevante para la región.

El ministro Báscolo anticipó que se continuará monitoreando la evolución del empleo en la construcción y se mantendrán las acciones para fomentar la actividad y proteger los puestos de trabajo en la provincia.

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