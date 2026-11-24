Mundial de Talla Baja: Argentina enfrenta a Brasil tras asegurar su clasificación
La segunda edición del Mundial de Fútbol de Talla Baja, que se desarrolla en Rabat, Marruecos, ingresa en la etapa decisiva de la fase de grupos. Argentina, vigente campeona de la competencia, aseguró su clasificación a los cuartos de final tras conseguir dos victorias consecutivas.
El conjunto nacional debutó con un triunfo por 5-0 frente a Jordania y posteriormente derrotó a Irak por 3-1, con tres goles de Martín Antúnez, quien acumula cinco tantos en el certamen.
Este martes 24 de noviembre, desde las 15 horas de Argentina, la Albiceleste enfrentará a Brasil en un encuentro que definirá el liderazgo del Grupo 3.
Por otro lado, Bolivia completó la primera fase con puntaje perfecto, tras superar a Francia, México y Sudán. El seleccionado boliviano terminó con nueve unidades y enfrentará a Colombia en los cuartos de final.
Marruecos, anfitrión del torneo, finalizó primero en su zona con siete puntos, seguido por Colombia con cinco. El conjunto africano enfrentará a México en la próxima instancia.
La competencia reúne a 16 selecciones distribuidas en cuatro grupos. Los dos primeros de cada zona avanzan a los cuartos de final, programados para el jueves 26 de noviembre.
Las semifinales se disputarán el viernes 27, mientras que la definición del campeonato tendrá lugar el domingo 29 de noviembre.
Todos los grupos del Mundial 2026
|Grupo 1
|Grupo 2
|🇲🇦 Marruecos
|🇧🇴 Bolivia
|🇨🇴 Colombia
|🇲🇽 México
|🇺🇸 Estados Unidos
|🇸🇩 Sudán
|🇬🇹 Guatemala
|🇫🇷 Francia
|Grupo 3
|Grupo 4
|🇦🇷 Argentina
|🇵🇾 Paraguay
|🇧🇷 Brasil
|🇪🇬 Egipto
|🇯🇴 Jordania
|🇯🇵 Japón
|🇮🇶 Irak
|🇬🇭 Ghana
Tabla de posiciones
Actualizada al martes 24 de noviembre de 2026.
Grupo 1 — Finalizado
|Pos.
|Selección
|PJ
|Pts.
|1
|🇲🇦 Marruecos
|3
|7
|2
|🇨🇴 Colombia
|3
|5
|3
|🇺🇸 Estados Unidos
|3
|3
|4
|🇬🇹 Guatemala
|3
|1
Grupo 2 — Finalizado
|Pos.
|Selección
|PJ
|Pts.
|1
|🇧🇴 Bolivia
|3
|9
|2
|🇲🇽 México
|3
|6
|3
|🇸🇩 Sudán
|3
|1
|4
|🇫🇷 Francia
|3
|1
Clasificados a cuartos de final.
Los grupos 3 y 4 todavía no tienen publicada su tabla definitiva.
Resultados registrados de la fase de grupos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|21/11
|🇲🇦 Marruecos vs. 🇬🇹 Guatemala
|2-0
|21/11
|🇫🇷 Francia vs. 🇧🇴 Bolivia
|0-6
|22/11
|🇦🇷 Argentina vs. 🇯🇴 Jordania
|5-0
|22/11
|🇲🇦 Marruecos vs. 🇨🇴 Colombia
|1-1
|22/11
|🇲🇽 México vs. 🇧🇴 Bolivia
|1-3
|23/11
|🇮🇶 Irak vs. 🇦🇷 Argentina
|1-3
|23/11
|🇲🇦 Marruecos vs. 🇺🇸 Estados Unidos
|9-0
|23/11
|🇸🇩 Sudán vs. 🇧🇴 Bolivia
|1-2
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