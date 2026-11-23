El piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto fue visto viajando en clase turista tras su destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas, que se disputó el domingo 22 de noviembre. El corredor de 23 años finalizó sexto en la carrera, sumando ocho puntos para la escudería Alpine.

Foto: Redes sociales

Una pasajera que lo reconoció mientras esperaba para abordar el avión grabó un video que se viralizó en redes sociales. En las imágenes, Colapinto aparece vestido con ropa deportiva y llevando su casco en la mano, haciendo la fila junto al resto de los viajeros en clase económica.

Según la usuaria que compartió el video, el personal del aeropuerto le pidió a Colapinto que se pusiera el casco para escanear su tarjeta de embarque, ya que lo llevaba como equipaje adicional. Este detalle generó comentarios entre los usuarios, algunos de los cuales criticaron al piloto por no despachar el casco en la bodega del avión.

No es la primera vez que Colapinto viaja en clase económica. En julio de 2025, antes del Gran Premio de Hungría, otros pasajeros lo reconocieron en un vuelo de la aerolínea low-cost Wizz Air, donde intentaba pasar desapercibido.

Esta situación contrasta con otras experiencias del piloto, como su primer vuelo privado junto al siete veces campeón Lewis Hamilton, un momento que Colapinto calificó como uno de los más especiales de su carrera.

El viaje en clase turista con el casco en mano tras sumar puntos importantes para Alpine se convirtió en una de las imágenes más comentadas por sus seguidores y generó debate sobre las decisiones personales del piloto fuera de las pistas.

Notas relacionadas