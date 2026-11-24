YPF formalizó el martes 24 de noviembre la presentación del proyecto Narambuena al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un plan de inversión de 11.688 millones de dólares para los próximos 21 años. El proyecto se ubicará en el extremo norte de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, una de las áreas con mayor potencial productivo de la cuenca.

Foto: Redes sociales

El desarrollo del bloque se realizará bajo un esquema societario en partes iguales, con YPF como operadora y la Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L., subsidiaria de Chevron, como socia al 50%. Ambas empresas ya mantienen alianzas en otros yacimientos de la formación, como Loma Campana.

El plan apunta a la extracción masiva de petróleo shale y producción de gas asociado. Según las proyecciones oficiales, la producción máxima sostenida alcanzará aproximadamente 80.000 barriles de crudo por día entre 2035 y 2045, junto con cerca de 3 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Para lograr este aumento, el consorcio prevé perforar alrededor de 606 pozos durante la vida útil del proyecto, lo que implica multiplicar por más de trece veces la extracción registrada a mediados de este año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en redes sociales el anuncio y resaltó el papel del RIGI para atraer inversiones de largo plazo. Caputo señaló que estos desembolsos permitirán acelerar el desarrollo energético del país y fortalecer el perfil exportador argentino en los próximos años.

Se estima que el yacimiento generará ingresos por exportaciones cercanos a 33.000 millones de dólares entre 2027 y 2059. Además, el proyecto contempla la creación de aproximadamente 2.970 empleos directos en los picos de mayor actividad durante la construcción y puesta en marcha.

Con esta presentación, YPF suma su sexto proyecto al RIGI, donde ya lidera iniciativas como el oleoducto Vaca Muerta Sur y el megaproyecto Argentina LNG. Actualmente, la solicitud se encuentra en la etapa de análisis técnico por parte del Comité Evaluador, que decidirá sobre la aprobación de los beneficios fiscales y cambiarios del régimen.

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