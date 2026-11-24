El martes 24 de noviembre, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para medir la inflación en Argentina. En un informe enviado al Senado, respondió a consultas sobre posibles modificaciones en el índice oficial y destacó la fortaleza del sistema actual.

Foto: Redes sociales

Santilli afirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional, con base en diciembre de 2016, es el único indicador oficial para medir la variación de precios al consumidor en el país. Señaló que este índice es "robusto" y se elabora conforme a estándares internacionales y a los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas.

El funcionario explicó que el Ministerio de Economía evalúa y prueba de forma permanente mejoras metodológicas para garantizar la representatividad y calidad de la medición de fenómenos económicos, sociales, demográficos y ambientales. Estas actualizaciones responden a motivos técnicos, como la incorporación de nuevos insumos o la adopción de manuales y clasificadores internacionales actualizados.

Santilli agregó que cualquier actualización del IPC se implementará de manera coordinada con los principales usuarios y organismos del Sistema Estadístico Nacional. Además, aclaró que los informes técnicos, memorandos y comunicaciones internas del INDEC no son documentos públicos, ya que constituyen insumos para decisiones técnico-metodológicas.

Estas declaraciones se dieron en respuesta a preguntas formuladas por legisladores, entre ellos el jefe de la bancada peronista, José Mayans, quien consultó sobre la posibilidad de cambios en la metodología y solicitó acceso a documentos internos del INDEC.

El debate sobre la medición de la inflación en Argentina ha sido un tema recurrente en la agenda política y económica, dado el impacto que tiene en la planificación y en la percepción pública sobre la economía nacional.

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