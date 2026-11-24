El martes 24 de noviembre el riesgo país de Argentina escaló a 1.108 puntos, un aumento de 73 unidades respecto al cierre anterior, en medio de un escenario financiero internacional adverso que impactó en los bonos nacionales y el mercado cambiario.

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El Banco Nación ajustó en dos oportunidades la cotización oficial del dólar durante la jornada. La divisa minorista pasó de $1.600 a $1.610 para la venta, mientras que el dólar mayorista operó entre $1.582 y $1.591. En el mercado informal, el dólar blue se ubicó entre $1.670 y $1.690, el MEP alcanzó los $1.707 y el Contado con Liquidación superó los $1.800, llegando a $1.807.

Este movimiento se produjo tras una toma de ganancias luego de una fuerte suba previa que había impulsado los bonos argentinos. En la rueda de hoy, los títulos nacionales registraron caídas de hasta 1,5%. Por otro lado, el índice bursátil MERVAL cerró con un alza del 2,3%, mientras que los ADRs argentinos en Nueva York mostraron un comportamiento mixto.

El aumento del riesgo país refleja la incertidumbre generada por la caída en los principales mercados globales, que afectó la percepción de riesgo sobre los activos argentinos. El mercado local reabrió sus operaciones este martes tras el feriado nacional del lunes 23 de noviembre.

El indicador de JP Morgan, que mide el riesgo soberano, registró un avance de 76 puntos en la apertura, confirmando la tendencia alcista del riesgo país durante la jornada.

La evolución del dólar y el riesgo país es seguida de cerca por inversores y analistas, ya que impacta en la economía local y en la capacidad del país para financiarse en los mercados internacionales. La volatilidad actual responde a factores externos y a la dinámica interna del mercado cambiario y financiero.

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