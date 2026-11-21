El viernes 20 de noviembre, el Juzgado de Venado Tuerto dictó una sentencia que condena al banco ICBC a devolver casi 12 millones de pesos a un comerciante que sufrió un fraude bancario.

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El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando el cliente detectó dos transferencias no autorizadas desde su cuenta a través del servicio de home banking, por montos de 7.480.000 y 4.500.000 pesos, cifras muy superiores a sus movimientos habituales. Además, el banco no emitió alertas sobre estas operaciones.

Tras presentar reclamos sin respuesta favorable, el comerciante acudió a la Justicia con el apoyo de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), y fue representado por los abogados Romina Diodati y José María Conzoli.

El juzgado consideró que las entidades bancarias tienen la obligación de garantizar la seguridad de sus plataformas digitales y responsabilizó al ICBC por la falta de medidas adecuadas. Según el fallo, el uso del home banking implica una actividad riesgosa con responsabilidad objetiva para el banco, conforme al artículo 1757 del Código Civil y Comercial.

Asimismo, el tribunal señaló que la pericia informática que el banco anunció para demostrar un supuesto compromiso de las credenciales nunca se llevó a cabo.

La condena obliga al ICBC a devolver 11.980.000 pesos más intereses, pagar 3 millones de pesos por daño moral, una multa equivalente a dos canastas básicas totales para el hogar y cubrir las costas judiciales.

El fallo, identificado como Sentencia N° 1187, es de primera instancia y puede ser apelado. El banco deberá realizar el pago dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme.