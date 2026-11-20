La Selección Argentina de fútbol continúa en el segundo lugar del Ranking FIFA tras la actualización publicada el viernes 20 de noviembre de 2026. El equipo nacional, dirigido por Lionel Scaloni, suma 1966,13 puntos y se ubica detrás de España, que lidera con 2004,48 unidades.

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En la reciente Fecha FIFA, Argentina disputó dos partidos amistosos, con un saldo de una derrota y una victoria. Estos encuentros marcaron el inicio de una nueva etapa para el conjunto albiceleste tras el retiro de Lionel Messi. A pesar de los resultados, la posición del equipo en el ranking no sufrió modificaciones.

España mantiene el primer puesto, seguida por Francia, que ocupa el tercer lugar con 1950,82 puntos. Inglaterra se encuentra en la cuarta posición con 1938,90 unidades.

Una de las novedades destacadas en esta actualización fue el ascenso de Marruecos, que subió dos puestos para situarse quinto con 1809,37 puntos. El seleccionado africano logró dos victorias ante Níger, lo que le permitió superar a Portugal y Brasil en la clasificación.

Portugal quedó en sexto lugar con 1801,28 puntos, mientras que Brasil se posicionó séptimo con 1800,91 unidades. Bélgica se mantiene octava con 1790,37 puntos, seguida por Países Bajos en noveno lugar con 1774,06.

El Top 10 lo cierra Colombia, que avanzó un puesto tras empatar y ganar en sus últimos amistosos contra Chile sin recibir goles, alcanzando 1735,90 puntos.

El ranking completo de las diez mejores selecciones del mundo es el siguiente:

- España – 2004,48 puntos - Argentina – 1966,13 puntos - Francia – 1950,82 puntos - Inglaterra – 1938,90 puntos - Marruecos – 1809,37 puntos - Portugal – 1801,28 puntos - Brasil – 1800,91 puntos - Bélgica – 1790,37 puntos - Países Bajos – 1774,06 puntos - Colombia – 1735,90 puntos

Esta actualización refleja el desempeño reciente de las selecciones en partidos amistosos internacionales y marca cambios significativos en el ranking, especialmente en la parte media de la tabla.

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