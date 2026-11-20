El viernes 20 de noviembre, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires expresó sus condolencias a las familias de los operarios fallecidos en la explosión ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Foto: Redes sociales

La Fiscalía logró identificar mediante cotejo de ADN a Marcelo Gracía, uno de los trabajadores que murió en el lugar del siniestro y que era intensamente buscado por su familia. Además, se confirmó que en la madrugada de este viernes falleció Néstor Julián D'Alessandro, quien estaba internado en grave estado en el sanatorio Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, junto con autoridades y trabajadores, manifestaron sus respetos y condolencias a los familiares y compañeros de Gracía y D'Alessandro, empleados de MetroGAS afectados por la explosión.

Asimismo, enviaron solidaridad al sindicato STIGAS y a la comunidad afectada, y acompañaron a quienes permanecen internados, deseando una pronta recuperación.

Por otro lado, el Municipio de Lanús decretó tres días de duelo en memoria de las víctimas fatales del accidente, que continúa siendo investigado por la Justicia.

La explosión del 13 de noviembre generó conmoción en la zona y motivó cuestionamientos sobre los controles de seguridad en la empresa, mientras que las autoridades locales y provinciales siguen de cerca el avance de la causa judicial.

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