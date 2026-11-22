La Chancha Muda presentó el videoclip de “La Última”, tercer tema de su más reciente álbum "A todos mis santos". El lanzamiento se produce en el marco de una serie de presentaciones que continuará con un concierto en la Ciudad de Buenos Aires el sábado 28 de noviembre.

“La Última” combina elementos del rap con la intensidad del rock, manteniendo la línea expresiva que caracteriza al grupo. La canción ofrece una interpretación directa y letras que reflejan las tensiones actuales, funcionando como un espacio de desahogo dentro del disco.

El videoclip busca reforzar esta propuesta, uniendo la fuerza de la palabra con un impulso instrumental que se mantiene constante en la banda.

“A todos mis santos”, un nuevo trabajo

El álbum “A todos mis santos” es el quinto de La Chancha Muda y está compuesto por doce canciones que alternan entre temas enérgicos, pasajes recitados, rock y baladas. En este trabajo, la banda incorpora nuevos matices y un lenguaje más luminoso, sin abandonar su estilo frontal.

Además de los siete integrantes habituales, participaron en la grabación el tecladista Germán Wiedemer y un cuarteto de cuerdas, lo que amplió la dimensión sonora del disco.

El repertorio está pensado tanto para la escucha como para los shows en vivo, combinando momentos de reflexión con otros de gran intensidad.

Gira y próximas fechas

La presentación del videoclip se da tras dos shows acústicos con localidades agotadas, un documental y una gira que incluyó ciudades como Mar del Plata, Tandil, La Pampa, Bahía Blanca, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y el Gran Buenos Aires.

La Chancha Muda confirmó que el sábado 28 de noviembre ofrecerá un concierto en la Ciudad de Buenos Aires, sumando otra fecha a la difusión de su último álbum.

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