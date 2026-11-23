Un relevamiento realizado por Unicef Argentina el lunes 23 de noviembre de 2026 indicó que el 36% de los adolescentes entre 13 y 17 años se siente ansioso, mientras que el 30% manifestó angustia y el 18% depresión. Estos porcentajes representan los valores más altos desde que se realizan estas mediciones.

Foto: Redes sociales

El estudio aclara que estas cifras no constituyen diagnósticos clínicos, sino que reflejan las percepciones y sentimientos expresados por los propios jóvenes sobre su estado emocional.

En cuanto a las preocupaciones que más afectan a los adolescentes, el 49% señaló el consumo de drogas como principal tema de inquietud. Le siguen la pobreza, con un 45%, y la salud mental, que preocupa al 43% de los consultados. Otros temas mencionados incluyen la violencia (40%), la discriminación (39%), la falta de oportunidades laborales (36%), el endeudamiento familiar (35%), la inflación (24%) y la calidad educativa (32%).

Comparando con la encuesta del año anterior, Unicef observó un aumento en la mayoría de las preocupaciones, con incrementos destacados en salud mental, consumo de drogas y discriminación. El informe resalta que las inquietudes de los adolescentes combinan factores vinculados tanto a su entorno inmediato como a las condiciones económicas de sus hogares y las expectativas sobre su futuro.

Este panorama subraya la importancia de escuchar y atender las expresiones de los jóvenes para brindarles acompañamiento adecuado desde las familias, las escuelas y las políticas públicas.

Notas relacionadas