La Escuela Hospitalaria y Domiciliaria Nº 1392, que funciona en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de Santa Fe, recibió un kit de elementos lúdicos y recreativos adquiridos con fondos provenientes de subastas públicas de bienes decomisados al delito. La entrega se realizó en el marco de las acciones de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros de la Provincia, explicó que los recursos provienen de la venta de bienes incautados y que el gobernador Maximiliano Pullaro solicitó destinar parte de esos fondos a políticas sociales, especialmente en educación y salud pública. Entre los elementos entregados se encuentran pelotas de fútbol, vóley y básquet, colchonetas, estufas eléctricas, juegos de mesa y pecheras para los docentes.

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El director provincial de Procesos Hospitalarios, Sebastián Nicolás, destacó que la escuela también brinda servicios en el Hospital Iturraspe y otros centros de salud. Señaló que estos recursos facilitan el acompañamiento a los niños internados y fortalecen el trabajo conjunto de los equipos médicos y docentes.

La Escuela Hospitalaria Nº 1392 atiende a estudiantes de niveles inicial, primario y secundario que atraviesan enfermedades, con un equipo que incluye profesionales de educación especial. Según el estado de salud de cada alumno, las clases se dictan en las habitaciones o en el aula de la escuela hospitalaria.

Mariela Safón, directora provincial de Educación Domiciliaria y Hospitalaria, indicó que se trabaja con los contenidos de las escuelas de origen para facilitar la reinserción de los estudiantes una vez recuperados. Además, recordó que el Ministerio de Educación garantiza la atención domiciliaria para quienes deben guardar reposo en sus hogares.

En el acto de entrega participaron también los subsecretarios de la Aprad, Hernán Matich, y de Inclusión Educativa, Betina Florito; el director asociado de Atención Pediátrica del Hospital Alassia, Daniel Farina; y miembros del equipo de dirección y docentes de la escuela.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Pullaro, la Provincia retiró vehículos en desuso de 19 depósitos para su evaluación y destino final, proceso que incluye remates y donaciones, en línea con la reglamentación del artículo 32 de la Constitución Provincial.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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