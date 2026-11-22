Boca Juniors regresará a Argentina en las primeras horas del lunes 23 de noviembre tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2026. El equipo venció 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final disputada el sábado 21 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Foto: Redes sociales

La delegación xeneize decidió permanecer en Colombia durante la noche del domingo debido a un inconveniente de salud que afectó al capitán Leandro Paredes, quien sufrió un desmayo tras el partido y recibió atención médica por el calor intenso. El vuelo de regreso se postergó para la tarde del domingo, con arribo previsto al aeropuerto de Ezeiza entre la medianoche y las 00:30 del lunes.

Este título representa la tercera Copa Sudamericana en la historia del club, sumándose a los campeonatos obtenidos en 2004 y 2005. Además, es la segunda copa internacional desde el regreso del director técnico Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, que ya había logrado un campeonato de liga semanas atrás.

El cuerpo técnico prioriza el descanso del plantel tras una jornada intensa y una noche de festejos, por lo que no se planificaron celebraciones oficiales. Sin embargo, un micro descapotable con la inscripción “campeones” fue visto ingresando al predio de Boca, lo que podría anticipar una exhibición del trofeo para los hinchas.

Un grupo de simpatizantes se autoconvocó para recibir al equipo en Ezeiza y saludar a los jugadores campeones. El éxito del segundo semestre de Boca en 2026 marca un cierre destacado para el año deportivo del club, que aún puede sumar más logros en lo que resta de la temporada.

Notas relacionadas