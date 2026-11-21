El Gobierno de Santa Fe entregó tres ambulancias 0 km para las localidades de Las Parejas, Montes de Oca y Tortugas, completando así la renovación de la flota sanitaria en el departamento Belgrano. La entrega se realizó en el marco de una inversión provincial que superó los 27.040 millones de pesos para incorporar 277 vehículos nuevos en los últimos dos años.

Estas nuevas unidades buscan optimizar la capacidad operativa del sistema de emergencias y traslados en la región, donde los centros de salud pública cumplen un rol fundamental. Según indicó Jorge Stettler, secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes del Ministerio de Salud, disponer de ambulancias en localidades pequeñas es clave para garantizar el derecho a la salud y brindar una respuesta rápida ante urgencias.

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Stettler destacó además que el aumento en la cantidad de movimientos asistenciales refleja la mayor demanda: pasaron de 252.000 en 2023 a 477.000 en los primeros diez meses de 2026. En este sentido, atribuyó la mejora en la infraestructura y equipamiento a la administración eficiente de los recursos provinciales bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Por su parte, el senador departamental Pablo Verdecchia valoró la renovación de la flota y recordó que al asumir realizó un relevamiento que evidenció la obsolescencia de muchas ambulancias en el departamento. Destacó que la prioridad dada por el gobernador y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, se refleja en la entrega de estas unidades y en las obras de infraestructura que se ejecutan en los Samco de la región.

Verdecchia señaló que fortalecer la salud pública en localidades pequeñas es una prioridad de su gestión y resaltó el impacto positivo que tienen estas incorporaciones para las comunidades. "Cuando llegan estas ambulancias o equipamiento, uno se emociona porque sabe lo que representan para cada comunidad", afirmó.

La entrega contó con la presencia de funcionarios provinciales, autoridades locales y referentes del sistema de emergencias, entre ellos el secretario de Participación Social Lisandro Vaccaro, el subsecretario de Gestión Territorial Centro-Sur Marcelo Krenz, la directora de la Región de Salud - Nodo Rosario Rosa Dutto, el intendente de Las Parejas Horacio Compagnucci, y los presidentes comunales de Tortugas y Montes de Oca, Eduardo Rossel y Emanuel Sagripanti, respectivamente.

Esta acción forma parte de un plan provincial más amplio que incluye la renovación de flotas en otras localidades como Casilda, Chañar Ladeado, Chabás, Bigand, Helvecia, Saladero Cabal y Colonia Mascías, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema SIES 107 en todo el territorio santafesino.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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