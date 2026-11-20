En Rosario, las quejas por el cobro de plus médico han aumentado en los últimos meses, generando una saturación en la demanda de abogados que representan a pacientes afectados. La problemática se centra en la aplicación de cobros adicionales por servicios médicos, una práctica que está prohibida para los afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) por ley provincial.

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Sin embargo, desde agosto de este año, una nueva normativa habilitó a las empresas de medicina prepaga a cobrar un plus médico en determinadas circunstancias, lo que ha generado confusión y malestar entre los usuarios. Los pacientes y sus representantes legales buscan claridad sobre los límites y condiciones bajo los cuales estos cobros pueden realizarse.

El incremento en las denuncias coincide con la vigencia de esta regla para las prepagas, que contrasta con la prohibición vigente para Iapos. Los abogados consultados indican que la situación complica el acceso a la salud y genera incertidumbre sobre los costos reales de los tratamientos.

Las autoridades provinciales aún no han emitido una comunicación oficial que aclare la extensión y aplicación de la normativa para prepagas, lo que mantiene la controversia abierta. Mientras tanto, los usuarios continúan reportando casos de cobros extras que consideran indebidos.

Este escenario plantea un desafío para el sistema de salud provincial, que debe equilibrar la regulación de costos con la garantía de acceso a servicios médicos sin barreras económicas adicionales.

Se espera que en los próximos días se definan criterios más claros para evitar abusos y proteger a los afiliados tanto de Iapos como de las prepagas.