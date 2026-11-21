En la provincia de Santa Fe hay alrededor de 115.000 trámites de pensiones por discapacidad que fueron presentados pero permanecen sin avances por parte del Gobierno nacional, según datos difundidos el sábado 21 de noviembre. Estas solicitudes incluyen tanto pensiones suspendidas como nuevos pedidos que no han sido evaluados.

Foto: Redes sociales

El jueves 19 de noviembre, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad una nueva ley permanente de discapacidad que mantiene el esquema de beneficios vigente durante la emergencia. Sin embargo, la abogada especializada en discapacidad Mariela Peña aclaró que la sanción de la norma no habilita de inmediato la reanudación de trámites ni la restitución automática de pensiones suspendidas. La reglamentación de la ley, que definirá los procedimientos a seguir, aún está pendiente.

Peña explicó que la cifra de 115.000 trámites corresponde a expedientes presentados en Santa Fe que no fueron abordados por el Gobierno nacional. Muchas de estas solicitudes permanecen en estado inicial, sin movimientos ni resoluciones, lo que genera incertidumbre en las familias afectadas. A nivel nacional, hay más de 400.000 trámites pendientes desde diciembre de 2023, cuando se detuvo la entrega de nuevos beneficios.

La nueva ley establece un plazo de 90 días para que el Estado nacional salde las deudas con prestadores de servicios vinculados a la discapacidad, un reclamo reiterado por instituciones y profesionales. Además, modifica las incompatibilidades que motivaron la suspensión de algunas pensiones, por lo que el Estado deberá revisar esos casos y restituir los beneficios cuando corresponda.

Peña destacó la diferencia entre quienes sufrieron la suspensión de una pensión y quienes iniciaron un trámite que nunca avanzó. En el primer grupo, el Gobierno nacional identificó a 27.000 familias que deben pasar por un nuevo proceso de auditoría. La asociación civil Incluíme Santa Fe, presidida por Peña, interviene judicialmente para acompañar a quienes perdieron el beneficio y ofrece asesoramiento para presentar recursos.

Por otro lado, para los trámites sin avances, la organización espera la reglamentación de la ley para poder gestionar su tratamiento y acelerar las respuestas. Peña también señaló que la situación afecta especialmente a personas que viven en zonas con dificultades de acceso a la información y servicios, como el norte provincial y la Cuña Boscosa.

Incluíme Santa Fe brinda apoyo jurídico y social a personas con discapacidad y sus familias, con un equipo interdisciplinario que incluye abogados, trabajadores sociales y profesionales de la salud. Quienes necesiten asesoramiento pueden contactarse por redes sociales, correo electrónico o en la sede ubicada en Salvador del Carril 2482, ciudad de Santa Fe.

La abogada remarcó que la aprobación de la ley es un avance, pero que su reglamentación y la resolución efectiva de los trámites pendientes serán claves para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en la provincia.

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