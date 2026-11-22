El domingo 22 de noviembre, en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Próstata, un especialista del Grupo Oroño de Santa Fe destacó la relevancia del control anual para la detección temprana de esta enfermedad.

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El médico explicó que el seguimiento regular es fundamental para identificar cualquier alteración a tiempo, lo que mejora las posibilidades de tratamiento exitoso. Indicó que los hombres deben comenzar con los controles a partir de los 50 años, o antes si existen antecedentes familiares.

Entre los estudios recomendados se encuentran el examen físico, que incluye el tacto rectal, y la medición del antígeno prostático específico (PSA) mediante análisis de sangre. Estos procedimientos permiten evaluar el estado de la próstata y detectar posibles anomalías.

El especialista enfatizó que la prevención y el diagnóstico precoz son las herramientas más efectivas para reducir la mortalidad asociada a este tipo de cáncer. Además, aclaró que la consulta médica ante cualquier síntoma o duda es clave para un abordaje oportuno.

En este contexto, el Grupo Oroño promueve la difusión de información y el acceso a controles periódicos para la población masculina, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y disminuir el impacto de esta enfermedad en la comunidad.

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