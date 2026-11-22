El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en las Islas Malvinas, enfrenta dificultades operativas como consecuencia de las sanciones impuestas por Argentina. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores el domingo 22 de noviembre, dos contratistas abandonaron el proyecto y un astillero en Singapur analiza cancelar la remodelación del buque principal, afectando la logística y las finanzas del consorcio.

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Sea Lion es operado por firmas británicas e israelíes que exploran hidrocarburos en un área reclamada por Argentina. Las sanciones legales argentinas prohíben operar en territorio nacional y contemplan acciones penales contra petroleras y contratistas que participen en la explotación. Estas medidas derivaron en una “ola de deserciones clave”, según la Cancillería.

La empresa británica Rockhopper Exploration notificó a la Bolsa de Londres la salida de dos contratistas por temor a represalias judiciales y comerciales. Además, el astillero Seatrium, con sede en Singapur, está evaluando la posible cancelación de la actualización de la unidad flotante Aoka Mizu (FPSO), fundamental para el procesamiento de crudo.

Desde la Cancillería señalaron que las sanciones ya impactan en los mercados internacionales. Al cierre de la semana, las acciones de Rockhopper Exploration bajaron un 1,2% en Londres, mientras que las de su socia israelí Navitas Petroleum cayeron un 6,59% en Tel Aviv.

El canciller Pablo Quirno reafirmó la postura argentina durante el evento Marval Legal Forecast 2027, advirtiendo que la extracción de petróleo en la zona es irreversible y que el arbitraje internacional continuará con firmeza más allá del fallo cautelar previsto para el 28 de noviembre en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo.

En paralelo, el Gobierno nacional impulsa en el Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para endurecer las sanciones y evitar futuras exploraciones no autorizadas en el Atlántico Sur. Aunque el debate en Diputados se frustró por falta de quórum, la estrategia judicial y comercial se mantiene como pilar para frenar la explotación unilateral.

Pese a estas dificultades, Rockhopper aseguró que Navitas Petroleum mantiene la intención de avanzar con Sea Lion hacia 2027, buscando reemplazar a las firmas que se retiraron para mitigar los efectos del bloqueo legal argentino.

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