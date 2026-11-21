El cactus de Navidad, conocido científicamente como Schlumbergera, es una planta popular para la decoración en diciembre por sus flores de colores variados. Sin embargo, es común que sus capullos caigan antes de abrirse, un problema que suele estar vinculado a las condiciones ambientales y de cuidado.

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Según especialistas en horticultura, las causas más frecuentes de la caída de los capullos incluyen cambios bruscos de ubicación, variaciones de temperatura, exceso de riego y la presencia de corrientes de aire. Estas condiciones afectan el desarrollo normal de los botones florales y pueden impedir que la planta florezca correctamente.

El cactus de Navidad es originario de ambientes tropicales húmedos y crece naturalmente con luz filtrada. Por eso, dentro del hogar requiere un lugar con buena iluminación pero sin exposición directa al sol intenso. Se recomienda ubicar la planta cerca de una ventana luminosa, evitando cercanía a fuentes de calor como radiadores o estufas, así como puertas que se abren frecuentemente hacia el exterior, ya que las diferencias térmicas pueden perjudicar la floración.

Una vez que la planta tiene capullos, es importante no cambiarla de lugar repetidamente y mantener una temperatura estable para favorecer el desarrollo de las flores. Además, se aconseja evitar corrientes de aire y ambientes muy secos.

En cuanto al riego, el sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, pero nunca encharcado. Antes de regar, se debe verificar que la superficie del sustrato esté seca al tacto. El agua debe aplicarse de manera que el exceso pueda drenar por los agujeros de la maceta, evitando que se acumule en el fondo y dañe las raíces. Si se utiliza un cubremacetas, es recomendable retirar el tiesto para regar y volver a colocarlo una vez escurrido.

El otoño es un período clave para la formación de capullos en la schlumbergera, ya que requiere noches más largas y temperaturas algo más frescas con riegos menos frecuentes. La exposición a luces artificiales hasta altas horas puede alterar este ciclo y afectar la floración.

Si algunos capullos se caen, no significa que la planta haya perdido la capacidad de florecer. Ajustar las condiciones de cultivo y evitar nuevos cambios puede ayudar a que los botones restantes continúen su desarrollo y la planta florezca en diciembre.