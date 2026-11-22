El domingo 22 de noviembre, en Santa Fe, el entrenador Almirón sorprendió al público al modificar la formación inicial del equipo y reservar a Ángel Di María para el segundo tiempo. El delantero ingresó en la segunda mitad del partido y mostró destellos de su jerarquía en apenas media hora de juego.

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Según indicaron, la decisión de Almirón buscó cuidar al jugador y aprovechar su experiencia en momentos clave del encuentro. Durante su participación, Di María generó varias jugadas de peligro y aportó creatividad al ataque del equipo.

El cambio fue bien recibido por los seguidores, que destacaron la influencia del jugador en el desarrollo del partido. El cuerpo técnico evaluará su rendimiento para definir su participación en próximos encuentros.

El partido continuó con un ritmo intenso y la estrategia de Almirón permitió mantener el control en el segundo tiempo. La actuación de Di María fue uno de los puntos destacados del encuentro, según señalaron los observadores presentes.

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