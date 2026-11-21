La Fundación Mateo Esquivo, con sede en Santa Fe, solicitó colaboración para continuar con la ampliación de su residencia destinada a niños con cáncer y sus familias. El proyecto, que comenzó a planificarse tras recibir un aporte internacional, enfrenta demoras y sobrecostos por la inflación.

Foto: Redes sociales

En enero de 2026, el Club de Leones Internacional seleccionó a la fundación entre 14 proyectos a nivel mundial para financiar el 75% de la ampliación de su sede. Sin embargo, los fondos recién llegaron en junio debido a trámites bancarios demorados en Argentina. Durante ese lapso, la inflación en dólares y el aumento mensual de entre 2% y 5% en materiales de construcción elevaron los costos, dejando insuficiente el dinero recibido.

Diego Esquivo, presidente de la Fundación, explicó que la situación es difícil de comprender desde el exterior, pero afecta directamente la ejecución de las obras. La ampliación prevé sumar seis habitaciones a las siete existentes, destinadas a alojar a niños que reciben tratamientos oncológicos y a sus padres, especialmente aquellos que llegan de otras localidades.

El Hospital de Niños "Orlando Alassia" contará próximamente con 14 habitaciones en su Servicio de Oncología, lo que genera mayor demanda para la residencia de la Fundación. Además, se incorporará un espacio pensado para cuidados paliativos, destinado a ofrecer calidad de vida a los niños en tratamiento, con la posibilidad de recibir visitas de familiares y amigos.

Para completar la obra, la Fundación necesita cubrir los costos adicionales generados por la inflación. Actualmente, requieren materiales como ladrillos, y buscan apoyo tanto de empresas como de particulares. Los interesados pueden contactarse a través de las redes sociales de la Fundación o dirigirse a su sede en Salta 4201, frente al Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia".

El proyecto lleva el nombre de Mateo Esquivo, un niño que falleció en 2008 a causa de un linfoma no Hodgkin de tipo T, y cuyo recuerdo motivó la creación de la Fundación para asistir a niños con cáncer en Santa Fe y la región.

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