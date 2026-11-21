La psicología moderna sostiene que el afecto en los primeros años de vida es una necesidad biológica fundamental. Según la Teoría del Apego, formulada por John Bowlby, el vínculo con los cuidadores primarios influye en la formación cerebral y en la capacidad para manejar emociones. Cuando este vínculo es débil o ausente, el niño desarrolla mecanismos de supervivencia que pueden dificultar su vida adulta.

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Entre los comportamientos que revelan esta falta de amor en la infancia se encuentran la dificultad para confiar en los demás, manifestada en una constante hipervigilancia y desconfianza hacia las intenciones ajenas. También se observa baja autoestima y autocrítica severa, producto de la ausencia de validación temprana.

Otro rasgo frecuente es la complacencia excesiva, donde el adulto busca aprobación constante para evitar el rechazo, y el miedo profundo al abandono, que puede generar conductas posesivas o la ruptura prematura de relaciones.

Además, la represión o desbordamiento emocional es común, ya que la falta de modelos para regular emociones lleva a algunos a la "anestesia emocional" y a otros a explosiones de ira o llanto incontrolables. Las relaciones interpersonales conflictivas o tóxicas también pueden ser una consecuencia, debido a la tendencia a repetir patrones familiares dañinos.

La hipersensibilidad a la crítica, el perfeccionismo paralizante y el sentimiento de vacío o aislamiento crónico completan la lista de comportamientos vinculados a carencias afectivas infantiles.

Sin embargo, la neurociencia ofrece una esperanza: la neuroplasticidad permite que el cerebro adulto forme nuevas conexiones. A través de la terapia y la construcción de "apegos seguros ganados" en la adultez, es posible modificar estos patrones y desarrollar una identidad basada en el respeto propio y no en las carencias del pasado.