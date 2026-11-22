En septiembre de 2026, el 50% de los hogares con niñas, niños y adolescentes en Argentina tenía al menos una deuda, según la décima ronda de la Encuesta Rápida sobre la situación de la niñez realizada por Unicef Argentina.

Foto: Redes sociales

El informe señala que el 42% de las familias endeudadas tomó préstamos para comprar alimentos, mientras que el 26% lo hizo para pagar servicios básicos y gastos de vivienda. Además, el 41% de estos hogares no logra cubrir sus gastos mensuales con los ingresos que perciben, un aumento de diez puntos porcentuales respecto a agosto de 2025, cuando el indicador era del 31%.

La encuesta también muestra que la falta de ingresos afecta especialmente a los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde el 57% no alcanza a cubrir sus gastos, frente al 46% del año anterior. En hogares con jefatura femenina, esta proporción subió del 34% al 47%. Incluso en hogares con empleo registrado, el 30% no logra cubrir sus gastos corrientes.

Para enfrentar la situación, seis de cada diez familias optan por comprar alimentos más baratos, el 45% aumentó sus horas de trabajo y el 40% se endeudó para cubrir gastos básicos. El 30% pidió ayuda a familiares o redes cercanas y el 11% tuvo que vender bienes del hogar. En el 55% de los hogares, al menos un integrante buscó un segundo empleo o trabajo informal, cifra que asciende al 61% en hogares con AUH y al 58% en hogares monoparentales con jefatura femenina.

El informe destaca un cambio en las formas de endeudamiento: el uso de tarjetas de crédito se duplicó en un año, pasando del 16% al 32%, y las deudas con plataformas y billeteras virtuales crecieron del 7% al 18%. En contraste, los préstamos informales de familiares y amigos disminuyeron del 26% al 17%.

En cuanto a la alimentación, el 43% de los hogares tuvo que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero, y los recortes afectan principalmente a los adultos. El 37% redujo sus porciones y el 43% modificó su dieta, mientras que entre los niños estos porcentajes son menores, 12% y 21% respectivamente. Sin embargo, en el 29% de los hogares algún adulto se saltó una comida y en el 9% ocurrió lo mismo con un niño o adolescente, el valor más alto registrado en la serie.

En materia de salud, el 36% de los hogares postergó consultas médicas o dentales por falta de recursos, el nivel más alto desde que se realiza la encuesta. Además, el 21% dejó de comprar medicamentos.

Respecto a la cuota alimentaria, el 58% de las mujeres no recibe el dinero correspondiente, el porcentaje más alto desde octubre de 2021. Si se incluyen quienes la cobran de manera irregular, la cifra llega al 68%.

La encuesta también consultó a adolescentes de 13 a 17 años, donde el 17% reportó haber sufrido bullying, un aumento respecto al 7% de 2022. El 36% manifestó sentirse ansioso, el doble que en 2024, y el 18% deprimido. Además, el 6% admitió haber apostado en línea en el último mes.

Los adolescentes señalaron que sus principales preocupaciones son el consumo de drogas (49%), la pobreza (45%) y la salud mental (43%).

El relevamiento se realizó en septiembre de 2026 mediante encuestas presenciales a 1.865 hogares representativos de 6,5 millones de hogares y 27,3 millones de personas en todo el país.

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