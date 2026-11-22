Ambrosetti realizará este domingo 22 de noviembre la 11ª edición de la Fiesta de la Confraternidad Departamental, que espera convocar a vecinos de la región y de distintos puntos del país.

Foto: Redes sociales

La presidenta comunal, Dianela Michlig, informó que se ultiman detalles para garantizar una jornada con música, baile y diversas propuestas. La organización involucra a más de 150 colaboradores y representa el evento de mayor convocatoria en los 134 años de historia del pueblo.

Instituciones locales participan activamente en la organización, y los beneficios económicos serán destinados a estas entidades. Además, la Comuna de Hersilia, encabezada por Silvana Romero, colabora en la coordinación del evento, aprovechando la experiencia de la edición anterior.

Tras las lluvias recientes que dejaron cerca de 100 milímetros en la zona, el predio El Mangrullo se recuperó favorablemente. El escenario llegó el martes 17 y ya se trabaja en su instalación. Personal comunal realizó tareas de mantenimiento, instalaciones eléctricas y mejoras en los servicios. Por primera vez, el predio contará con agua corriente para facilitar el trabajo de los puestos gastronómicos.

La programación comenzará a las 13 horas con una Batalla de DJ, seguida a las 13:30 por cuatro grupos de baile locales. Desde las 14:30 se presentarán 12 seleccionados de la Preconfraternidad provenientes de San Cristóbal, Ceres, San Guillermo y Suardi.

Luego actuarán Los Alpes, Sentimiento Campero y Sergio Torres, previsto para las 19 horas. A las 20 se realizará el acto central, seguido por Cristian Herrera a las 20:30. El Chaqueño Palavecino subirá al escenario a las 22, y el cierre estará a cargo de Q Lokura desde las 23:30.

Se establecieron horarios definidos para evitar demoras, con un margen de tolerancia de 30 minutos ante posibles inconvenientes.

Las puertas del predio abrirán a las 9 de la mañana para que los asistentes puedan elegir su lugar con anticipación. Se permite llevar sombrillas, sillas y sillones, aunque se solicita que las sombrillas se cierren al bajar el sol para no obstaculizar la visión. No se permitirá el ingreso de gazebos por falta de espacio.

El valor de la entrada es de $10.000, y el estacionamiento tendrá un costo de $10.000, cuyo dinero será destinado a los Bomberos Voluntarios de Hersilia, Arrufó y Villa Trinidad, que colaboran habitualmente en Ambrosetti.

Los pagos se realizarán exclusivamente en efectivo debido a problemas de conectividad y saturación de señal móvil durante el evento. No se aceptarán transferencias.

Se recomendó a los visitantes cargar combustible antes de llegar, ya que Ambrosetti no cuenta con estación de servicio. Las estaciones más cercanas están en Hersilia y Arrufó, a más de 30 kilómetros.

El acceso al predio será sencillo: quienes lleguen desde Hersilia o la Ruta 38 serán derivados al estacionamiento. Quienes ingresen por la ruta 77-S deberán atravesar la localidad y doblar a la derecha en la esquina del pueblo para llegar al lugar. Habrá personal y cartelería para orientar a los visitantes.

La presidenta comunal agradeció el apoyo del senador provincial Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y el Gobierno de Santa Fe, y destacó el esfuerzo de todos los involucrados para concretar esta celebración.

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