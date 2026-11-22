La Selección argentina Sub-17 derrotó 2-1 a Mozambique el domingo 22 de noviembre en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar, y consiguió su primer triunfo en el certamen.

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El encuentro se desarrolló en el marco del Grupo C, donde Argentina suma tres puntos y se ubica en el tercer puesto, detrás de Australia, líder con cuatro unidades, y Mozambique, que también tiene tres pero mejor diferencia de gol.

El equipo dirigido por Diego Placente abrió el marcador a los cuatro minutos del primer tiempo con un gol de Mateo Machuca. Más tarde, a los 31 minutos, Simón Escobar amplió la ventaja para la selección nacional.

Sin embargo, Mozambique descontó cerca del final de la primera etapa con un tanto de Alirio Cuna, lo que generó incertidumbre en el resultado.

En el segundo tiempo, el conjunto africano intentó igualar el partido y logró convertir a los 25 minutos, pero el gol fue anulado por posición adelantada tras la revisión del VAR.

Con este resultado, Argentina mantiene chances de clasificación y cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando a Dinamarca el miércoles 24 de noviembre a las 12:30, en un partido clave para asegurar su pase a la siguiente ronda.

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