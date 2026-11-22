El Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Hospital Provincial del Centenario de Rosario cumplió 30 años desde su puesta en funcionamiento en noviembre de 1995. Actualmente, realiza más de 2.500 procedimientos anuales, entre estudios diagnósticos y tratamientos terapéuticos, y es un centro de referencia para pacientes de Rosario y localidades del sur de Santa Fe.

En el marco del aniversario, se realizó el simposio “Hemodinamia Centenario: 30 años” en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. La jornada incluyó actividades formativas dirigidas a estudiantes avanzados de Medicina y profesionales que atienden urgencias cardiovasculares.

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El servicio cuenta con dos salas equipadas con tecnología moderna, una sala de preparación de materiales y un espacio de recuperación para pacientes. Funciona de manera permanente para atender infartos agudos de miocardio y otras urgencias cardiovasculares, realizando intervenciones como angioplastias coronarias con implante de stent.

El jefe del Servicio de Cardiología, Pedro Zangroniz, destacó la red pública de infarto agudo de miocardio, que funciona desde hace 12 años y permite la detección precoz y derivación urgente de pacientes para tratamientos de reperfusión coronaria. Según Zangroniz, esta red, organizada junto al Ministerio de Salud y el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), es un modelo a nivel nacional.

Desde su creación, el servicio acumuló más de 35.000 procedimientos y en los últimos 12 años atendió a más de 2.500 pacientes con infarto agudo de miocardio. La directora del Hospital Centenario, Claudia Perouch, resaltó la evolución del servicio en tecnología y prestaciones, y subrayó la importancia de la formación continua y la capacitación de residentes y profesionales.

El secretario de Tercer Nivel de Salud, César Pauloni, afirmó que el gobierno provincial mantiene un compromiso constante con el fortalecimiento de la salud pública y valoró el trabajo en red que realiza el servicio, que contribuye a mejores resultados en la atención cardiovascular.

El servicio de Hemodinamia del Hospital Centenario se posiciona así como un pilar fundamental para la atención cardiovascular en la región, combinando tecnología avanzada, formación profesional y coordinación interinstitucional para mejorar la respuesta ante emergencias cardíacas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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