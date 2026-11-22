El Instituto del Alimento de Rosario cumplió 30 años el domingo 22 de noviembre de 2026, un aniversario que recuerda su papel en la investigación de brotes alimentarios que afectaron a la ciudad y modificaron las normativas de control.

Foto: Redes sociales

Entre los casos más destacados está el brote vinculado a una cena de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que dejó 114 personas afectadas. Otro episodio relevante ocurrió durante una fiesta de egresados, donde cuatro jóvenes debieron ser internados por intoxicación.

Estas investigaciones permitieron identificar fallas en la cadena de producción y distribución de alimentos, lo que llevó a la implementación de medidas más estrictas para garantizar la seguridad alimentaria en la región.

El Instituto del Alimento, dependiente de la UNR, se consolidó como un referente en análisis microbiológicos y químicos, colaborando con organismos públicos y privados para prevenir futuros incidentes.

En este marco, la institución continúa desarrollando proyectos orientados a mejorar la calidad y la inocuidad de los alimentos, respondiendo a las demandas de la comunidad y del sector productivo.

El aniversario se conmemoró con actividades que repasaron su trayectoria y el impacto de sus investigaciones en la salud pública local y regional.

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