La diabetes puede afectar la salud de los ojos incluso antes de que aparezcan dificultades para ver. Una de sus principales complicaciones es la retinopatía diabética, una enfermedad que daña los vasos sanguíneos de la retina y que, sin un diagnóstico y tratamiento oportunos, puede ocasionar pérdida irreversible de la visión.

Desde el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires advirtieron sobre los riesgos de esta afección, especialmente entre los adultos de 20 a 64 años, y remarcaron la importancia de realizar controles oftalmológicos periódicos.

El doctor Marcelo Zas, jefe de la sección Retina de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas, explicó que los niveles elevados de azúcar en sangre deterioran progresivamente los vasos sanguíneos que irrigan la retina.

Este proceso puede provocar filtraciones de líquido y sangre, además de alteraciones en la circulación retinal. En las etapas más avanzadas también pueden desarrollarse vasos sanguíneos anormales.

Una enfermedad que puede avanzar sin dar señales

Uno de los principales problemas de la retinopatía diabética es que puede desarrollarse durante años sin producir síntomas evidentes.

Cuando aparecen las primeras manifestaciones, los pacientes pueden experimentar visión borrosa, manchas oscuras, zonas donde disminuye la capacidad visual o dificultades para ver durante la noche.

En los cuadros avanzados pueden producirse hemorragias dentro del ojo, edema macular, desprendimiento de retina y glaucoma neovascular, complicaciones que requieren atención especializada.

El riesgo aumenta con los años de diabetes

Según el informe difundido por especialistas del Hospital de Clínicas, la frecuencia de retinopatía diabética aumenta cuanto mayor es el tiempo transcurrido desde el diagnóstico.

En las personas con diabetes tipo 1 de larga evolución, el riesgo puede ser considerablemente mayor. Una situación similar se observa en pacientes con diabetes tipo 2, especialmente cuando existen dificultades para mantener los niveles de glucosa dentro de los objetivos indicados.

Además, las proyecciones internacionales sobre el crecimiento de la población con diabetes plantean nuevos desafíos para los sistemas de salud, principalmente en materia de prevención, diagnóstico temprano y acceso a tratamientos.

¿Cuándo hay que hacerse un control de la vista?

Las recomendaciones médicas establecen diferencias según el tipo de diabetes.

En adultos con diabetes tipo 1, el primer examen oftalmológico suele indicarse dentro de los cinco años posteriores al diagnóstico. En quienes tienen diabetes tipo 2, se recomienda realizarlo desde el momento en que se detecta la enfermedad.

La frecuencia de los controles posteriores depende de los resultados, los antecedentes y la evaluación del profesional. El examen de fondo de ojo permite identificar lesiones que muchas veces todavía no afectan la visión.

Qué medidas ayudan a prevenir las complicaciones

Mantener un adecuado control de la glucemia, la presión arterial y el colesterol constituye una parte fundamental de la prevención.

También se recomienda sostener una alimentación saludable, realizar actividad física, evitar el tabaquismo y cumplir con los tratamientos indicados.

Los especialistas insisten en que no es necesario esperar a tener problemas visuales para consultar con un oftalmólogo.

Ante la aparición repentina de manchas, destellos, visión borrosa o pérdida de visión, corresponde buscar atención médica sin demora.

La detección temprana y el seguimiento adecuado pueden reducir el riesgo de complicaciones y preservar la capacidad visual.