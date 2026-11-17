El martes 17 de noviembre, Emiliano "Dibu" Martínez alcanzó un nuevo récord en la Selección argentina al sumar su valla invicta número 47 durante el amistoso contra Costa Rica, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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Martínez, de 34 años, volvió a la titularidad bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni luego de recuperarse de una fractura de mandíbula sufrida a mediados de octubre en un partido de la Premier League entre Chelsea y Everton. En el encuentro anterior ante Uruguay, el arquero había sido reemplazado por Gerónimo Rulli por precaución médica.

Desde su debut oficial en junio de 2021, en un empate 1-1 frente a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, Martínez acumuló 71 partidos con la camiseta albiceleste, con un saldo de 55 victorias, 10 empates y 6 derrotas, recibiendo 33 goles en total.

El registro de 47 encuentros sin recibir goles representa un 66,20% de efectividad, superando la marca anterior de Sergio "Chiquito" Romero, quien necesitó 96 presencias para alcanzar 47 vallas invictas con un 48,96% de eficacia. En tercer lugar en este ranking histórico aparece Roberto Abbondanzieri, con 22 partidos sin goles en 49 encuentros.

En cuanto a presencias, Martínez es el segundo arquero con más partidos en la Selección, detrás de Ubaldo Fillol (54) y por delante de Abbondanzieri (49), Sergio Goycochea (44) y Antonio Roma (41).

Una excepción en el conteo se produjo en junio de 2021 contra Colombia, cuando Martínez salió lesionado a los 40 minutos con un 2-0 a favor y su reemplazante Agustín Marchesín recibió dos goles, lo que según el criterio de la Premier League no se computa como valla invicta para Martínez.

Este nivel de regularidad fue clave en los éxitos del ciclo Scaloni, que incluyó la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el subcampeonato en el Mundial 2026 en Norteamérica. Martínez también se destacó por atajar nueve penales en tandas decisivas.

En lo individual, recibió el premio The Best de la FIFA y el Trofeo Lev Yashin en 2023, además de establecer un récord histórico al mantener el arco en cero en nueve de los diez partidos que disputó ese año con la Selección.

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