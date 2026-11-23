Buenos Aires, 23 de noviembre de 2026. La inteligencia artificial (IA) se consolida como una herramienta clave en la atención médica, con aplicaciones que van desde la detección temprana de enfermedades hasta la gestión eficiente de servicios sanitarios.

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Un estudio reciente de la Universidad Abierta Interamericana, realizado entre 60 médicos de la Ciudad de Buenos Aires, reveló que el 95% de los profesionales considera que la IA puede mejorar la precisión diagnóstica y la eficiencia en la atención. Sin embargo, los resultados no son representativos del total de médicos argentinos, según el informe.

Entre los avances más destacados se encuentra la detección precoz de enfermedades a través del análisis de estudios médicos. Por ejemplo, un ensayo clínico publicado en The Lancet en 2026, con más de 105.000 mujeres en Suecia, mostró que la lectura de mamografías asistida por IA alcanzó una sensibilidad del 80,5%, superior al 73,8% del método convencional.

Además, la IA permite anticipar problemas de salud mediante el análisis de antecedentes clínicos y resultados de laboratorio, facilitando intervenciones preventivas. También contribuye a tratamientos más personalizados al integrar información clínica y reconocer patrones que ayudan a evaluar alternativas terapéuticas adaptadas a cada paciente.

En el seguimiento de enfermedades crónicas como diabetes y patologías cardiovasculares, la IA facilita el monitoreo continuo de indicadores clínicos, apoyando la detección de variaciones que requieren atención médica.

Por otro lado, la tecnología optimiza la gestión sanitaria al organizar información clínica, automatizar tareas administrativas y analizar necesidades asistenciales, lo que permite a los equipos de salud dedicar más tiempo a la atención directa.

Especialistas advierten que, pese a sus beneficios, la IA no reemplaza el criterio clínico ni la relación médico-paciente. Señalan la importancia de validar científicamente estas herramientas y supervisar su uso para evitar riesgos relacionados con la privacidad de datos, confiabilidad y posibles sesgos en los algoritmos.

La incorporación de la inteligencia artificial en la medicina representa un cambio significativo que dependerá de su aplicación responsable y de la evidencia clínica que respalde su uso para mejorar la atención sin comprometer la seguridad ni la confianza de los pacientes.

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