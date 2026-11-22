El domingo 22 de noviembre se difundió un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella que analiza el uso de billeteras digitales entre adolescentes argentinos. Según el relevamiento, el 96% de los jóvenes entre 14 y 19 años utiliza estos instrumentos financieros, un crecimiento notable respecto al 60% registrado en 2022.

Foto: Redes sociales

La economista Guadalupe Dorna, directora de posgrados en Políticas Públicas de la universidad, advirtió sobre la falta de educación financiera que acompaña esta inclusión masiva. "En cuatro años, el porcentaje de adolescentes sin instrumentos financieros bajó del 40% al 4%, pero no se brindó la formación necesaria para manejar los riesgos asociados", explicó.

Entre las amenazas señaladas se encuentran las estafas virtuales, el endeudamiento temprano y las apuestas online, un problema que, según Dorna, ha perdido visibilidad pública pero continúa vigente. La especialista también destacó que la falta de educación financiera es un déficit generalizado en la sociedad argentina, no solo en los jóvenes.

El estudio identificó que el principal espacio donde los adolescentes aprenden a usar estas plataformas es el hogar, con los padres como principales referentes, aunque muchos adultos tampoco cuentan con formación financiera. En segundo lugar se encuentran las redes sociales e influencers, donde la información no siempre es confiable ni regulada.

La escuela, por su parte, aparece relegada como fuente de consulta, aunque los estudiantes expresan un fuerte interés en recibir educación financiera formal. Siete de cada diez jóvenes manifestaron querer aprender sobre este tema en el ámbito escolar.

El relevamiento también detectó diferencias de género en la autopercepción de conocimientos financieros: los varones se sienten más confiados que las mujeres, quienes tienden a subestimar sus capacidades. En cuanto a hábitos, aunque el uso de billeteras digitales es casi universal, solo el 11% posee cuentas bancarias o tarjetas, y en sectores socioeconómicos bajos predomina el efectivo.

Respecto al ahorro, el 80% considera que es importante, pero menos de la mitad establece metas concretas a mediano o largo plazo.

Finalmente, el informe incluyó datos sobre el uso de inteligencia artificial (IA) entre adolescentes. El 98% utiliza herramientas de IA, el 85% para tareas escolares y el 54% para pedir consejos personales. Dorna advirtió que recurrir a un "compañero digital" para cuestiones emocionales puede ser riesgoso, ya que estas herramientas carecen de empatía humana y no siempre identifican cuándo un comentario es inapropiado.

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