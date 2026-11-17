El gobierno de la provincia de Santa Fe entregó tres ambulancias nuevas a las localidades de Coronda, Gálvez y San Genaro, con el objetivo de reforzar la red de emergencias y traslados del departamento San Jerónimo. La entrega se realizó en un acto oficial y forma parte de una compra total de 103 ambulancias que se distribuyen en distintas regiones de la provincia.

Además de incorporar estas unidades 0 kilómetro, la cartera sanitaria provincial reasignó ambulancias modelo 2025 para las comunas de Díaz y Centeno, con el fin de optimizar la cobertura sanitaria regional.

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El secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes del Ministerio de Salud, Jorge Stettler, informó que se espera que para fin de año la red provincial realice alrededor de 500.000 movimientos anuales, incluyendo traslados urbanos, interurbanos e interregionales. Destacó que los nuevos vehículos cuentan con equipamiento como electrocardiógrafos, mascarillas de oxígeno y camillas modernas. También mencionó que la compra incluye ambulancias neonatales y vehículos 4x4 para zonas rurales.

Stettler atribuyó esta renovación a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, señalando que entre 2025 y 2026 se entregaron 277 ambulancias nuevas y que actualmente ninguna unidad de la flota supera los 10 años de antigüedad. Según el funcionario, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, busca consolidar un sistema público de salud robusto en la provincia.

El senador por San Jerónimo, Leonardo Diana, valoró la llegada de las ambulancias y la redistribución de unidades, y resaltó la importancia de contar con equipamiento adecuado para atender emergencias graves como accidentes cerebrovasculares, infartos, traumas o embarazos complejos.

En Coronda, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, destacó el papel del personal sanitario en el uso de estos recursos y subrayó la importancia de la escucha y contención en la atención de emergencias.

El intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, señaló que con esta incorporación la ciudad cuenta con tres ambulancias para responder a urgencias y agradeció al gobierno provincial por el compromiso con la localidad.

Desde Gálvez, el intendente Mariano Busso recordó que es la segunda ambulancia nueva que recibe la ciudad durante la gestión actual y destacó la mejora en la respuesta sanitaria regional en comparación con la situación durante la pandemia de Covid-19.

Por último, el intendente de San Genaro, Gastón Marconcini, calificó la entrega como un motivo de alegría y vinculó la llegada del vehículo con una política provincial que también incluye la reciente puesta en marcha del sistema de emergencias 107 en su localidad.

En el acto participaron además funcionarios provinciales como el secretario de Participación Social, Lisandro Vaccaro; el subsecretario de Gestión Territorial Sur, Marcelo Krenz; y directores regionales de salud, entre otros.

La entrega se realizó en la Escuela N° 275 Manuel Belgrano, donde también se llevó adelante una actividad pedagógica para promover la importancia de la inmunización infantil.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezó la ceremonia y recordó que además de estas tres ambulancias para San Jerónimo, se asignaron otras dos unidades al departamento San Lorenzo.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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