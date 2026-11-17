La crecida del río Coronda comenzó a afectar el barrio Las Delicias en Sauce Viejo durante las últimas 48 horas, con el agua avanzando sobre la calle México y llegando a patios y viviendas cercanas a la costa del río. Según informaron este martes 17 de noviembre, no se registran evacuados hasta el momento.

Foto: Redes sociales

El sector más comprometido se encuentra a unos 200 metros del cauce principal del Coronda, en una zona donde predominan casas quintas. Vecinos afectados intentan contener el ingreso del agua con bolsas de arena, aunque en algunas propiedades el agua ya alcanzó las inmediaciones de las viviendas.

Un vecino con 29 años de residencia en Sauce Viejo, identificado como César, expresó su preocupación por la situación y recordó que la última crecida de similar magnitud ocurrió en 2003, cuando el río llegó a niveles comparables a los actuales.

Desde la Municipalidad de Sauce Viejo informaron que mantienen un monitoreo constante del Arroyo Los Padres, cuyo comportamiento es clave para prever la evolución del nivel del agua en los barrios costeros. Este seguimiento incluye las zonas entre la ruta nacional 11 y el río Coronda, como Las Delicias y Tembei Porá, además del sector de San Cayetano, donde el desborde del arroyo podría generar anegamientos.

Por ahora, las autoridades continúan observando la situación para evaluar posibles medidas, mientras la comunidad permanece atenta al avance del río y sus posibles consecuencias para las viviendas y terrenos ubicados en la costa.

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