El gobierno de Santa Fe inaugurará este viernes 20 de noviembre la remodelada avenida Jorge Newbery en Rosario, con un acto que comenzará a las 18.30 y contará con espectáculos musicales, exhibiciones de autos y actividades para toda la familia.

La avenida Newbery es un corredor vial fundamental que une Rosario con el Aeropuerto Internacional y la localidad vecina de Funes. La obra demandó una inversión superior a los 69.000 millones de pesos y abarcó 4.420 metros de extensión.

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El gobernador Maximiliano Pullaro encabezará el acto de apertura, que incluirá presentaciones de los grupos Valentino Merlo, Los Peñaloza y Música para Volar, además de una muestra de autos antiguos y de Turismo Carretera, puestos gastronómicos y stands del programa Santa Fe Acá.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la intervención consistió en demoler la antigua avenida, que tenía un solo carril, para construir una nueva calzada con dos carriles por sentido, un cantero central con parquización y una ciclovía amplia. También se construyó un nuevo puente sobre el arroyo Ludueña y una rotonda de acceso al aeropuerto.

Enrico agregó que en octubre comenzaron trabajos para una nueva entrada al aeropuerto con un sistema más moderno, una mejora no prevista en el proyecto inicial.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, vinculó la obra con otras inversiones en el aeropuerto, como la nueva terminal y la conexión aérea con Madrid. Según Puccini, estas obras buscan mejorar la conectividad y atraer turistas a la región.

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, señaló que la avenida Newbery es una obra estratégica incluida en el Acuerdo Rosario firmado entre el gobernador y el intendente Pablo Javkin. Destacó que varias obras de ese acuerdo ya están terminadas y otras en ejecución.

Además de la ampliación de la calzada, la obra incluyó veredas, cordones, iluminación, semaforización, señalización y obras hidráulicas complementarias, como un emisario subterráneo que recorre más de la mitad del trazado.

El nuevo acceso al aeropuerto cuenta con una rotonda ampliada y una calle de ingreso de 20 metros de ancho, diseñada en conjunto con la Municipalidad, el ente aeroportuario y la Dirección Provincial de Vialidad.

Los trabajos estuvieron a cargo de una unión transitoria de empresas integrada por Edeca S. A., Rava S. A. y Laromet S. A.

Finalmente, tras el temporal del viernes pasado, la Empresa Provincial de la Energía informó que recuperó el suministro en la ciudad en las primeras 12 a 18 horas y que ahora concentra los trabajos en zonas rurales, donde las reparaciones demandarán entre 48 y 72 horas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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