La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe anunció la apertura de la convocatoria Investigación Orientada 2026, destinada a financiar proyectos de investigación que busquen resolver problemas concretos en la provincia.

La iniciativa está dirigida a investigadores y equipos que propongan soluciones aplicables para mejorar la calidad de vida de los santafesinos. El plazo para presentar proyectos estará abierto hasta el 29 de diciembre de 2026.

Según indicaron desde la Secretaría, esta convocatoria forma parte de las acciones de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (ASACTEI) y busca fomentar el desarrollo científico con impacto local.

Además, destacaron que el nuevo sistema para la carga de proyectos en la plataforma de ASACTEI fue desarrollado en conjunto por las áreas de informática de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Obras, junto con la Secretaría de Tecnologías para la Gestión.

Los interesados pueden consultar las bases, condiciones y detalles para postularse en el sitio oficial del gobierno de Santa Fe.

Esta convocatoria se suma a las políticas provinciales orientadas a fortalecer la investigación aplicada y la innovación tecnológica en la región, con el objetivo de generar soluciones que contribuyan al desarrollo social y productivo de Santa Fe.

Fuente: parte de prensa oficial.