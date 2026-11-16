La Selección argentina disputará este martes 17 de noviembre su último partido amistoso del año frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro comenzará a las 20 y forma parte de la última fecha FIFA de 2026.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará recuperarse tras la derrota 2-1 ante Uruguay en la Bombonera, en un año marcado por el subcampeonato en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y la despedida de Lionel Messi. Para este partido, Scaloni anticipó que realizará entre cuatro y cinco cambios en la formación inicial.

Una de las principales novedades será el regreso de Emiliano Martínez al arco, tras superar una fractura de mandíbula que lo dejó fuera de los últimos encuentros. En su lugar había atajado Gerónimo Rulli. En defensa, Agustín Giay ocuparía el lateral derecho en lugar de Gonzalo Montiel, mientras que Nicolás Tagliafico y Román Vega compiten por el lateral izquierdo.

En el mediocampo y ataque también se esperan modificaciones. Gianluca Prestianni y Matías Soulé podrían ser titulares en lugar de Exequiel Palacios y Thiago Almada. Scaloni confirmó que respetará a algunos jugadores de la base titular como Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz y Julián Álvarez.

El seleccionado costarricense, dirigido por Bryan Ruiz, llegará a Córdoba con la intención de mejorar su rendimiento tras acumular tres derrotas consecutivas en amistosos y no haber participado en el último Mundial. Su último partido fue una caída 2-0 ante Ecuador.

El árbitro del encuentro será Bruno Arleu, de Brasil. El partido podrá verse por televisión a través de TyC Sports y Telefe, y en streaming por TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

Con este partido, Argentina cerrará una temporada de transición y comenzará a proyectar su futuro sin Messi, con la mirada puesta en los próximos desafíos internacionales.

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