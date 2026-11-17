La Unión Docentes Argentinos (UDA), Seccional Santa Fe, solicitó al gobierno provincial la convocatoria inmediata a paritarias para discutir una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo del sector. El reclamo se basa en un informe que compara la inflación acumulada entre enero y octubre de 2026 con los incrementos salariales otorgados.

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Según los datos difundidos el martes 17 de noviembre, la inflación en Santa Fe alcanzó un 26,3% en ese período, mientras que los aumentos salariales dispuestos por el gobierno provincial sumaron un 19,6%. Esto implica una diferencia negativa de 6,7 puntos porcentuales para los docentes.

El informe también señala que la Canasta Básica para octubre de 2026 se ubicó en $1.690.000. En ese marco, un docente con un cargo de base y 15% de antigüedad percibe un salario de $1.293.669,29, lo que representa una brecha de $396.330,71 respecto del valor de la canasta. Por su parte, un docente con un cargo y 120% de antigüedad, equivalente a más de 24 años de trabajo, cobra $1.588.242,25, es decir, $101.757,75 menos que la Canasta Básica.

Desde UDA también cuestionaron que el Estado provincial no respeta la equivalencia salarial de 15 horas cátedra con un cargo testigo de maestro de grado, lo que afecta directamente las remuneraciones. En este sentido, indicaron que un docente que trabaja 15 horas cátedra y tiene un 15% de antigüedad recibe $731.096,42, evidenciando una desigualdad salarial significativa.

La organización sindical sostuvo que la inflación acumulada en 2026 supera ampliamente los incrementos salariales otorgados, a lo que se suma un ajuste salarial aplicado desde el inicio de la actual gestión provincial. Además, señalaron que los salarios docentes están por debajo de la línea de pobreza, mientras que los funcionarios del gobierno cobran elevadas remuneraciones o dietas.

En este contexto, UDA reiteró la necesidad de una convocatoria urgente a paritarias para discutir una recomposición que garantice condiciones salariales dignas para los trabajadores de la educación en Santa Fe.

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